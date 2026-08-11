നേതാജിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടം നാട്ടിലെത്തിക്കണം: മകളുടെ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്
ന്യൂഡൽഹി : നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ജപ്പാനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തേടി സുപ്രീം കോടതി. ജർമനിയിൽ താമസിക്കുന്ന നേതാജിയുടെ മകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ ഡോ. അനിത ബോസ് ഫാഫ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി. ടോക്കിയോയിലെ റെങ്കോ-ജി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാജിയുടെ ചിതാഭസ്മം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കാനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഏക അവകാശിയെന്ന നിലയിൽ മകൾക്ക് ആചാരപരമായ അവസാന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കൃത്യമായ നിർദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
നേരത്തെ നേതാജിയുടെ കൊച്ചുമരുമകനായ ആശിഷ് റേ സമർപ്പിച്ച സമാനമായ ഹർജി പരിഗണിച്ച വേളയിൽ, കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം എന്നതിലുപരി നേരിട്ടുള്ള അവകാശിയായ മകൾ തന്നെ മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ കോടതി നിർദേശം പൂർണമായും മാനിച്ചുകൊണ്ട്, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി മുഖേനയാണ് അനിത ബോസ് ഫാഫ് നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇന്ത്യ ഭരിച്ച വിവിധ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഭരണാധികാരികളും ജപ്പാൻ സന്ദർശനവേളയിൽ റെങ്കോ-ജി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി നേതാജിയുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ആദരവ് അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹർജിക്കാരി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സർവ്വതും ത്യജിച്ച ഒരു പോരാളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അന്യനാട്ടിൽ തുടരുന്നത് നീതികേടാണെന്നും വാദിക്കുന്നു.
1945 ഓഗസ്റ്റിൽ തായ്പേയിയിലുണ്ടായ വിമാനപകടത്തിലാണ് നേതാജി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന ചരിത്രരേഖകളെ മുൻനിർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ദീർഘകാലമായി ഈ പോരാട്ടം തുടരുന്നത്. എന്നാൽ നേതാജിയുടെ അന്ത്യത്തെച്ചൊല്ലിയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ സത്യസന്ധതയെച്ചൊല്ലിയും ബോസ് കുടുംബത്തിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന വേണമെന്ന ആവശ്യങ്ങളോട് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിരുന്നില്ല. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢവും വികാരഭരിതവുമായ ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് ഈ ഹർജിയിലൂടെ പരമോന്നത കോടതി വീണ്ടും ഉത്തരം തേടുന്നത്.