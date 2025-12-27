യുഎഇ-ഇന്ത്യ റൂട്ടിൽ പുതിയ വിമാനക്കമ്പനികൾ; പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം
ന്യൂഡൽഹി: ഗൾഫ് പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമേകി യുഎഇ - ഇന്ത്യ റൂട്ടിലേക്ക് രണ്ട് പുതിയ വിമാനക്കമ്പനികൾ കൂടി എത്തുന്നു. കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള അൽഹിന്ദ് എയറിനും, ഫ്ലൈ എക്സ്പ്രസിനും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (NOC) നൽകിയതായി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി കെ. രാം മോഹൻ നായിഡു അറിയിച്ചു. ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ വൻകിട കമ്പനികൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഈ മേഖലയിൽ പുതിയ കമ്പനികളുടെ വരവ് വിമാന നിരക്ക് കുറയാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അൽഹിന്ദ് എയർ: കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായുള്ള അൽഹിന്ദ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാർ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും താമസിയാതെ തന്നെ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് സർവീസ് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം.
- ഫ്ലൈ എക്സ്പ്രസ്: പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിച്ച മറ്റൊരു കമ്പനിയായ ഫ്ലൈ എക്സ്പ്രസും ഉടൻ തന്നെ സർവീസുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
- ശംഖ് എയർ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ശംഖ് എയറിനും നേരത്തെ തന്നെ എൻഒസി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ മൂന്ന് കമ്പനികളുടെയും പ്രതിനിധികൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
വിപണിയിലെ മത്സരം: നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന വിപണിയുടെ 90 ശതമാനവും ഇൻഡിഗോ, എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൈവശമാണ്. ഇൻഡിഗോയിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതും മൂലം പ്രവാസികൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത് വിപണിയിൽ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി എക്സിലൂടെ (X) അറിയിച്ചു.