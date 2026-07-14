​പുതിയ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഉടൻ; മാത്യു കുഴൽനാടന് മുൻഗണന, പരിഗണനയിൽ മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളും

By  Metro Desk Jul 14, 2026, 14:14 IST
കെപിസിസി

ന്യൂഡൽഹി: കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ (കെപിസിസി) പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. നിലവിലെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായ സണ്ണി ജോസഫ് മന്ത്രിസഭാംഗമായതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശപര്യടനം കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് ചർച്ചകൾക്ക് വേഗം കൂടിയത്.

​നിലവിൽ മൂവാറ്റുപുഴ എംഎൽഎയായ മാത്യു കുഴൽനാടന്റെ പേരിനാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മുൻതൂക്കം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മുൻപ് ശശി തരൂരിനൊപ്പമായിരുന്ന കുഴൽനാടൻ ഇപ്പോൾ കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ വിശ്വസ്തനാണ്. നിയമസഭയിലെ മികച്ച പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലഘടകമാണെങ്കിലും, പാർട്ടിയിലെ എ, ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങൾ കുഴൽനാടനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട്. സംഘടനാപ്രവർത്തന രംഗത്തെ പരിചയക്കുറവാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്നുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെ പക്ഷം.

​മാത്യു കുഴൽനാടനെ കൂടാതെ മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പേരുകളും പരിഗണനാ പട്ടികയിലുണ്ട്. എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ബെന്നി ബഹന്നാൻ, ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്നിവരുടെയും, ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന്റെയും പേരുകൾ നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എഐസിസി വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയംഗം കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

​പുതിയ അധ്യക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയ കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും.

Tags

Share this story

Featured

You may like