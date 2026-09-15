യുപിഐ ഇടപാടുകളിൽ പുതിയ പരിഷ്കാരം: ₹2,000-ന് മുകളിലുള്ള വ്യാപാരി പേയ്മെന്റുകൾക്ക് 0.4% എംഡിആർ ചാർജ്; സാധാരണക്കാർക്ക് ബാധകമല്ല
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ യുപിഐ (UPI) പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിൽ സുപ്രധാന മാറ്റവുമായി നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും (NPCI) ധനമന്ത്രാലയവും. വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് (P2M) 0.4% എംഡിആർ (Merchant Discount Rate) സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
സാധാരണക്കാർക്ക് പൂർണ്ണ സൗജന്യം: വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന (P2P) പണമിടപാടുകൾക്കോ 2,000 രൂപ വരെയുള്ള ചെറുകിട പേയ്മെന്റുകൾക്കോ യാതൊരുവിധ ഫീസും ഈടാക്കില്ല. സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം സൗജന്യമായി തുടരും.
വ്യാപാരികൾക്ക് മാത്രം ഫീസ്: 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് വ്യാപാരികളാണ് ഈ തുക ബാങ്കുകൾക്കും പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകൾക്കും സർവീസ് ചാർജായി നൽകേണ്ടത്.
അപ്പർ ലിമിറ്റ് (Cap): ₹75,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള വലിയ ഇടപാടുകൾക്ക് പരമാവധി ₹300 മാത്രമേ എംഡിആർ ചാർജ് ഈടാക്കൂ.
പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്: ഈ പുതിയ നിയമം 2026 ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ നടപ്പിലാകും.
ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ശൃംഖലയുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനുമായാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുക.