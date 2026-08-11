പുതിയ 10, 20 രൂപ പോളിമർ നോട്ടുകൾ: പരീക്ഷണം നടത്താൻ അനുമതി നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പേപ്പർ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം കൂടുതൽ ഈടുനിൽക്കുന്ന പോളിമർ (പ്ലാസ്റ്റിക്) നോട്ടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി. 10 രൂപ, 20 രൂപ മൂല്യമുള്ള 100 കോടി (1 ബില്യൺ) വീതം പോളിമർ നോട്ടുകൾ പുറത്തിറക്കി ഫീൽഡ് പരീക്ഷണം (Field Trial) നടത്താനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് (RBI) സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതുസംബന്ധിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് രേഖാമൂലം വിവരമറിയിച്ചത്. പരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു മൂല്യങ്ങളിലുള്ള പോളിമർ നോട്ടുകൾ പതിവായി വിപണിയിൽ ഇറക്കാനാണ് ആർ.ബി.ഐയുടെ പദ്ധതി.
ഉപയോക്താക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ:
കൂടുതൽ ഈടും ആയുസ്സും: സാധാരണ പേപ്പർ നോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പോളിമർ നോട്ടുകൾക്ക് 2 മുതൽ 4 ഇരട്ടി വരെ ആയുസ്സുണ്ടാകും. കുറഞ്ഞ മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായതിനാൽ പേപ്പർ നോട്ടുകൾ വേഗത്തിൽ കീറിപ്പോവുകയും പഴകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പുതിയ നോട്ടുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല.
വെള്ളത്തെയും ചെളിയെയും പ്രതിരോധിക്കും: വെള്ളം നനഞ്ഞാലോ ചെളി പെരണ്ടാലോ ഈ നോട്ടുകൾ നശിച്ചുപോകില്ല. മടക്കിവെച്ചാലും വേഗത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കില്ല.
പേപ്പർ നോട്ടുകൾ പിൻവലിക്കില്ല: നിലവിലുള്ള 10, 20 രൂപ പേപ്പർ നോട്ടുകൾ നിരോധിക്കുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. പോളിമർ നോട്ടുകളും പേപ്പർ നോട്ടുകളും ഒരേസമയം വിപണിയിൽ നിയമസാധുതയോടെ (Legal Tender) ഉപയോഗിക്കാം.
കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം: കള്ളനോട്ടുകൾ അടിച്ചിറക്കുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ പോളിമർ നോട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
ശുചിത്വം: പേപ്പർ നോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പോളിമർ നോട്ടുകളിൽ അഴുക്കും ബാക്ടീരിയകളും പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും.
എന്തുകൊണ്ട് പോളിമർ നോട്ടുകൾ?
ഓസ്ട്രേലിയ, ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ തുടങ്ങിയ നിരവധി വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പോളിമർ നോട്ടുകൾ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അടിക്കടി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനും, നശിച്ചുപോയ പേപ്പർ നോട്ടുകൾ മാറ്റി പുതിയവ അച്ചടിക്കുന്നതിലെ പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാനുമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പോളിമർ നോട്ടുകളിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്.