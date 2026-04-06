നിതീഷ് കുമാർ ഏപ്രിൽ 8-ന് അവസാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിളിച്ചു; ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണ്ണായക നീക്കം
പട്ന: ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഏപ്രിൽ 8-ന് തന്റെ നിലവിലെ മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാന യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഈ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- യോഗം: ഏപ്രിൽ 8-ന് വൈകുന്നേരം പട്നയിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വെച്ചാണ് നിർണ്ണായകമായ ഈ ക്യാബിനറ്റ് യോഗം നടക്കുക.
- അവസാന വട്ടം തീരുമാനങ്ങൾ: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പായി നിരവധി വികസന പദ്ധതികൾക്കും ജനക്ഷേമ പരിപാടികൾക്കും ഈ യോഗത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയേക്കും.
- രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം: നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എ സർക്കാരിന്റെ ഈ കാലാവധിയിലെ അവസാന യോഗമാണിതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിതീഷ് കുമാറിന്റെയും ജെ.ഡി.യുവിന്റെയും ഭാവി പരിപാടികൾ ഇതിൽ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
- ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം: കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഫയലുകളിലും പ്രോജക്റ്റുകളിലും അടിയന്തരമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വഴി വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് ബീഹാർ:
ബീഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതികൾ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരമൊരു യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കാനും പുതിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാനും നിതീഷ് കുമാർ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
"തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള സാധാരണ നടപടിക്രമമാണിത്. ഏപ്രിൽ 8-ലെ യോഗത്തിൽ ചില സുപ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് മന്ത്രിസഭ പച്ചക്കൊടി കാട്ടും," - സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ബീഹാറിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായ ആർ.ജെ.ഡി, ബി.ജെ.പി എന്നിവരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.