രാജ്യസഭാംഗമായാലും നിതീഷ് കുമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ എത്തില്ല; പട്‌നയിൽ തന്നെ തുടരും

By MJ DeskMar 7, 2026, 17:02 IST
nitish kumar

ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുന്ന നിതീഷ് കുമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ എത്തില്ല. രാജ്യസഭാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാലും പട്‌നയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് നിതീഷ് പറയുന്നു. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുന്ന ജെഡിയുവിന് രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നൽകാൻ ബിജെപി സമ്മതിച്ചു

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് നിതീഷ് കുമാർ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. നിതീഷ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുമെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ ജെഡിയു ഇത് തള്ളുകയാണ്

ഏപ്രിൽ 10ഓടെ മാത്രമേ നിതീഷ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സർക്കാരിന് മാർഗനിർദേശം നൽകി പട്‌നയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് ആഗ്രഹമെന്ന് നിതീഷ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മാത്രം ഡൽഹിയിലെത്താമെന്നാണ് നിതീഷിന്റെ നിലപാട്.
 

