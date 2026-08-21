പെല്ലറ്റ് ഗൺ ആക്രമണത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല; ഡൽഹി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണയിരുന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20-ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റ യുവാവിന്റെ പരാതിയിൽ എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണ ആരംഭിച്ചു.
പരിക്കേറ്റ 19-കാരനായ സാഹിൽ ലോച്ചബ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. മുൻപ് മന്ദിർ മാർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഡിസിപി ഓഫീസിലും സമീപിച്ചെങ്കിലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ഇതിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മറുപടി പറയണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.