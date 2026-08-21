പെല്ലറ്റ് ഗൺ ആക്രമണത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല; ഡൽഹി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണയിരുന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

By  Metro Desk Updated: Aug 21, 2026, 13:53 IST
Rahul Delhi

ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 20-ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൊണ്ട് പരിക്കേറ്റ യുവാവിന്റെ പരാതിയിൽ എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഡൽഹി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണ ആരംഭിച്ചു.

​പരിക്കേറ്റ 19-കാരനായ സാഹിൽ ലോച്ചബ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുമായാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. മുൻപ് മന്ദിർ മാർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഡിസിപി ഓഫീസിലും സമീപിച്ചെങ്കിലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

​പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ചത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, ഇതിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മറുപടി പറയണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

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