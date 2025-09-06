ജിഎസ്ടിയെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ല; പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു പ്രചാരണം ആവശ്യമാണ്: നിർമ്മല സീതാരാമൻ
ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ജിഎസ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശരിയല്ലെന്നും, അവർക്ക് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷം ഈ മാറ്റങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ വിമർശിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന് നല്ല ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണം ആവശ്യമാണെന്നും, പ്രതിപക്ഷം ക്രിയാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വിമർശിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഗുണകരമാണ്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായ സോപ്പ്, സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ജിഎസ്ടി 18%-ൽ നിന്ന് 5% ആയി കുറയ്ക്കാൻ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്ക് ജിഎസ്ടി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതെന്നും, ഇത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷം ഈ നേട്ടങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.