ജിഎസ്ടിയെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ല; പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു പ്രചാരണം ആവശ്യമാണ്: നിർമ്മല സീതാരാമൻ

By Metro DeskSep 6, 2025, 19:41 IST
നിർമല സീതാരാമൻ

ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. ജിഎസ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശരിയല്ലെന്നും, അവർക്ക് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

​ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ്. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷം ഈ മാറ്റങ്ങളെ വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ വിമർശിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന് നല്ല ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണം ആവശ്യമാണെന്നും, പ്രതിപക്ഷം ക്രിയാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വിമർശിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഗുണകരമാണ്. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളായ സോപ്പ്, സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ജിഎസ്ടി 18%-ൽ നിന്ന് 5% ആയി കുറയ്ക്കാൻ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്ക് ജിഎസ്ടി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.

​ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതെന്നും, ഇത് ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, പ്രതിപക്ഷം ഈ നേട്ടങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

