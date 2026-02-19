ആധാർ കാർഡിൽ ഇനി പേരില്ല; ഫോട്ടോയും ക്യൂആർ കോഡും മാത്രം: രൂപമാറ്റമെന്ന് സൂചന
Updated: Feb 19, 2026, 21:17 IST
ന്യൂഡൽഹി: ആധാർ കാർഡിന്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനൊരുങ്ങി യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അഥോറിറ്റി ഒഫ് ഇന്ത്യ)യുഐഡിഎഐ). ഉപയോക്താവിന്റെ ഫോട്ടോയും ക്യു ആർ കോഡും മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും പുതിയ ആധാർകാർഡ് രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകുന്നതു മൂലമാണ് ആധാറിന്റെ രൂപം മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്തിടെ ആധാർ അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്ന പ്രസ് റിലീസിൽ ക്യുആർ കോഡിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്യുആർ കോഡിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ചോരാതെ തന്നെ ക്യുആർ കോഡിലൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും സാധിക്കും.