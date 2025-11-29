ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ 'സുപ്രീം' എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതില്ല: മൗലാന മഹ്മൂദ് മദനി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെയും സർക്കാരിനെയും വിമർശിച്ച് ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ-ഇ-ഹിന്ദ് (Jamiat Ulema-e-Hind) മേധാവി മൗലാന മഹ്മൂദ് മദനി നടത്തിയ പ്രസ്താവന വിവാദമായി. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ 'സുപ്രീം' എന്ന് വിളിക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.

​ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മദനി സംസാരിച്ചത്. ആരാധനാലയ നിയമം (Places of Worship Act, 1991) നിലനിൽക്കെത്തന്നെ പല കേസുകളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.

​"ഭരണഘടന അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതിയെ 'സുപ്രീം' എന്ന് വിളിക്കാൻ അതിന് അർഹതയുള്ളൂ. ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിനെ സുപ്രീം എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും അർഹതയില്ല," മൗലാന മദനി പറഞ്ഞു.

 

​ബാബരി മസ്ജിദ്, മുത്തലാഖ് കേസുകളിലെ വിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപകാല കോടതി തീരുമാനങ്ങൾ, ജുഡീഷ്യറി 'സർക്കാർ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്' പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെ ഈ വിധികളിലൂടെ ലംഘിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'അടിച്ചമർത്തലുണ്ടെങ്കിൽ ജിഹാദും ഉണ്ടാകും'

​"അടിച്ചമർത്തൽ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ജിഹാദും ഉണ്ടാകും" എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കത്തിന് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ പല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.

​ഇന്ത്യയിലെ 60 ശതമാനം വരുന്ന നിശ്ശബ്ദ ഭൂരിപക്ഷവുമായി മുസ്ലീങ്ങൾ സജീവമായി ഇടപെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. "നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. ഈ 60 ശതമാനം ആളുകൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് എതിരായാൽ, രാജ്യത്ത് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകും," മദനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

