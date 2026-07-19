​'പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് അനുമതിയില്ല'; ജന്തർ മന്ദിറിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഡൽഹി പോലീസ്

By  Metro Desk Jul 19, 2026, 13:10 IST
ജന്തർ മന്തർ

ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്ദിറിൽ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഡൽഹി പോലീസ്. മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജന്തർ മന്ദിറിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പോലീസ് കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​ക്രമസമാധാന നില ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെയും വിന്യസിച്ചു. പ്രദേശത്ത് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വാഹന പരിശോധനയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അനുമതിയില്ലാത്ത യാതൊരുവിധ മാർച്ചുകളും പാർലമെന്റ് പരിസരത്തേക്ക് കടത്തിവിടില്ലെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. 

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