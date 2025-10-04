നക്സലുകളുമായി ചർച്ചയില്ല; ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുന്നവർക്ക് 'ചുവപ്പ് പരവതാനി': അമിത് ഷാ
Oct 4, 2025, 19:54 IST
രാജ്യത്ത് നക്സലിസം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു. സായുധരായ നക്സൽ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ചർച്ചകൾക്കോ വെടിനിർത്തലിനോ തയ്യാറല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്തർ സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് നക്സൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പ്രധാന പ്രസ്താവനകൾ:
- ചർച്ചകൾ തള്ളി: "നക്സലുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ബസ്തറിന്റെ വികസനത്തിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. പിന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്?" - അമിത് ഷാ ചോദിച്ചു.
- കീഴടങ്ങാൻ ആഹ്വാനം: ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് മികച്ച പുനരധിവാസ നയം ഉറപ്പാക്കും. കീഴടങ്ങുന്നവർക്ക് 'ചുവപ്പ് പരവതാനി സ്വീകരണവും' നൽകും. എന്നാൽ, അക്രമം തുടരുന്നവർക്ക് സുരക്ഷാ സേന ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ലക്ഷ്യം 2026: സായുധ നക്സലിസം രാജ്യത്തുനിന്ന് പൂർണമായി തുടച്ചുമാറ്റുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 2026 മാർച്ച് 31 ആണെന്നും, ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.
- വികസനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു: നക്സലിസമാണ് ബസ്തർ മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് പ്രധാന തടസ്സമെന്നും, നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ വികസനത്തിനായി 4 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- അക്രമത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നവർക്കെതിരെ: നക്സലുകൾക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും സാമ്പത്തികമായും നിയമപരമായും പിന്തുണ നൽകുന്ന 'അർബൻ നക്സലുകളെ' തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നേരിടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അമിത് ഷാ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
നക്സൽ വിമുക്തമാകുന്ന ഓരോ ഗ്രാമത്തിനും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1 കോടി രൂപ വീതം ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.