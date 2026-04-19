നോയിഡ തൊഴിലാളി സംഘർഷം: മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ ആദിത്യ ആനന്ദ് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് പിടികൂടി
നോയിഡയിലെ അക്രമാസക്തമായ തൊഴിലാളി പ്രതിഷേധത്തിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരനെ പോലീസ് പിടികൂടി. ഒരു ലക്ഷം രൂപ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരുന്ന ആദിത്യ ആനന്ദിനെ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സും (STF) പോലീസും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തൊഴിൽരഹിതനായ ഇയാൾ 2020 മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.
നോയിഡയിൽ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒളിവിലായിരുന്ന ആദിത്യ ആനന്ദിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ ഇയാൾ ഉണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പ്രതി കുടുങ്ങിയത്.
ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതും പ്രകോപനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതും ആനന്ദാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ നോയിഡ ഫേസ്-2 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസുണ്ട്. കൂടാതെ, കോടതി ഇയാൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് പോലീസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തൊഴിലാളികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അക്രമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ ഇയാൾ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധവും എക്സ് (X) അക്കൗണ്ടുകളും
അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് നോയിഡ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ലക്ഷ്മി സിംഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 'മീർ ഇളയാസി', 'ആയുഷി തിവാരി' എന്നീ പേരുകളിലുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി വിപിഎൻ (VPN) ഉപയോഗിച്ചാണ് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ വ്യാവസായിക മേഖലകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ സജീവമായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ
പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. ക്യുആർ (QR) കോഡുകൾ അയച്ചാണ് ആളുകളെ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചേർത്തത്. ഏപ്രിൽ 11-ന് തൊഴിലാളികളുമായി സമാധാനപരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ, പ്രതികൾ ബോധപൂർവ്വം പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. പിടിയിലായ ആദിത്യ ആനന്ദ് അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ രൂപമാറ്റം വരുത്തി ഒളിവിലായിരുന്നു.
പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ ഇടപെടലും അറസ്റ്റും
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 62 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തീവെയ്പ്പ് നടത്തിയവരും പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും യഥാർത്ഥ തൊഴിലാളികളല്ലെന്നും, പുറത്തുനിന്നെത്തിയ അക്രമികളാണെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം (NSA) പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കും.
കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം
വിദേശ ബന്ധം പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ (IB), ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് (ATS) എന്നീ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട്.