​ഡൽഹിയിൽ ബിഎസ്-6 ഇതര വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്: നവംബർ 1 മുതൽ പ്രവേശനമില്ല; 10 ലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങളെ ബാധിക്കും

By  Metro Desk Oct 26, 2026, 15:50 IST
ഡൽഹി പുക മലിനീകരണം

ഡൽഹിയിൽ ശൈത്യകാലത്ത് രൂക്ഷമാകുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ 1 മുതൽ ജനുവരി 31 വരെ ബിഎസ്-VI (BS-VI) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ഡൽഹി ഗതാഗത വകുപ്പും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വിഭാഗവും അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കും.

​നിയന്ത്രണം നടപ്പിലാക്കാൻ എഐ (AI) ക്യാമറകളും ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കോഗ്നിഷൻ (ANPR) സംവിധാനവും പ്രധാന അതിർത്തി ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകളിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​ആരെയൊക്കെ ബാധിക്കും? 

എൻസിആർ (NCR) മേഖലയിലെ ദിവസേനയുള്ള യാത്രക്കാർ: ഗുർഗാവ്, ഫരീദാബാദ്, നോയിഡ, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് എന്നീ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ദിവസേന ഡൽഹിയിലേക്ക് ജോലിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക.

പഴയ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വാഹന ഉടമകൾ (BS-III & BS-IV): ബിഎസ്-3 (BS-III), ബിഎസ്-4 (BS-IV) മാനദണ്ഡങ്ങളിലുള്ള പെട്രോൾ, ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. കണക്കുകൾ പ്രകാരം NCR മേഖലയിലെ 10 ലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങളെ ഈ തീരുമാനം നേരിട്ട് ബാധിക്കും.

​ആർക്കൊക്കെ ഇളവുകളുണ്ട്? 

നോയിഡ & ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ: 4 ലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ

ഗാസിയാബാദ്: 4 ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങൾ

ഗുർഗാവ് & ഫരീദാബാദ്: 2 ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങൾ

ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ & വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾ: BS-VI മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്ത അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാവസായിക/വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾക്കും ഡൽഹി അതിർത്തി കടക്കാൻ അനുമതിയില്ല.

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EVs), സിഎൻജി (CNG) വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിരോധനമില്ല.

​അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കും (ആംബുലൻസ് മുതലായവ) അവശ്യസാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ഇളവുകളുണ്ടാകും.

മറ്റൊരു പ്രധാന അറിയിപ്പ്: ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധുതയുള്ള PUC (Pollution Under Control) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം നൽകില്ല.

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