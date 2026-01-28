ഒന്നും നമ്മുടെ കൈയിലല്ല; അജിത് പവാറിന്റെ മരണത്തിൽ ഗൂഢാലോചനാ സാധ്യത തള്ളി ശരദ് പവാർ
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയില്ലെന്ന് എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ. അജിത് പവാറിന്റെ അമ്മാവൻ കൂടിയാണ് ശരദ് പവാർ. ഏറെക്കാലമായി അകൽച്ചയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ബിഎംസി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു. ബിഎംസി തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വന്ന് അധികം വൈകാതെയാണ് അജിത് പവാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം.
ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഗൂഢാലോചനയുമില്ല, ഇതൊരു അപകടമാണ്. അജിത് പവാറിന്റെ വിയോഗം മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടം തന്നെയായിരിക്കും. കഴിവുള്ള ഒരു നേതാവാണ് നമ്മെ വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്. ആ നഷ്ടം ഒരിക്കലും നികത്താനാകില്ലെന്നും ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു.
ഒന്നും നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല. ഞാനിപ്പോൾ തീർത്തും നിസ്സഹായനാണ്. ചില സംഭവങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ദയവു ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടു വരരുതെന്നാണ് താനാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
