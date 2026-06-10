എൻടിഎക്ക് വീണ്ടും വീഴ്ച; എൻഐഎഫ്ടി പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതിയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ
നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA) നടത്തിയ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി (NIFT) പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ വൻ ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതി. നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് എൻടിഎയെ വീണ്ടും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ജൂൺ 3-ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പരീക്ഷാ ഫലത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹാജർ രേഖകളിലും അന്തിമ സ്കോർ കാർഡുകളിലും വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:
ഹാജരായവർക്ക് 'ആബ്സെൻ്റ്': പരീക്ഷ എഴുതിയ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കോർ കാർഡിൽ 'ആബ്സെൻ്റ്' (Absent) എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
എഴുതാത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക്: സിറ്റുവേഷൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതാത്ത ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ വിഭാഗത്തിൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട്.
മാർക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേട്: കൃത്യമായി എഴുതിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അർഹമായ മാർക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്നും, എന്നാൽ എഴുതാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിച്ചതായും വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ബയോമെട്രിക് പരിശോധനയിലെ വീഴ്ച: പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബയോമെട്രിക് പരിശോധനകൾ കൃത്യമായല്ല നടന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തങ്ങൾക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്
എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെ എൻടിഎ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേവലം 15 ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് പരാതി ഉന്നയിച്ചതെന്നും, അവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എൻടിഎ വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷയിൽ വ്യാപകമായ പിഴവുകളോ ക്രമക്കേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഏജൻസിയുടെ വിശദീകരണം. എങ്കിലും വിഷയത്തിൽ എൻടിഎയും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയവും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന