എൽപിജി സിലിണ്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എളുപ്പമാക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾ; 10 കിലോയുടെ സിലിണ്ടറുകൾ വാണിജ്യ മേഖലയിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നീക്കം
ന്യൂഡൽഹി: ഭാരം കുറഞ്ഞതും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ 10 കിലോയുടെ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണം വിപുലമാക്കാൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിൽ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരിമിതമായ തോതിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഈ സിലിണ്ടറുകൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് കമ്പനികളുടെ നീക്കം.
വലിയ 19 കിലോയുടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ എടുക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം. ഭാരം കുറഞ്ഞതും (Composite) ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ചതുമായ ഈ 10 കിലോ സിലിണ്ടറുകൾ സാധാരണ സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടറുകളേക്കാൾ 50 ശതമാനത്തോളം ഭാരം കുറഞ്ഞവയാണ്. അതിനാൽ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും മറ്റും ഇവ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും.
വലിയ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലപരിമിതിയുള്ള ചെറുകിട ഹോട്ടലുകൾ, തട്ടുകടകൾ, കഫേകൾ എന്നിവർക്കും, കൂടാതെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കും ഈ തീരുമാനം ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. വാണിജ്യ എൽപിജി നിരക്കിലായിരിക്കും ഗ്യാസ് ഏജൻസികൾ വഴിയും തെരഞ്ഞെടുത്ത റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിയും ഇവ ലഭ്യമാക്കുക. നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള 19 കിലോ, 5 കിലോ, 2 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് പുറമെയായിരിക്കും ഈ 10 കിലോ സിലിണ്ടറുകളും ലഭ്യമാവുക.