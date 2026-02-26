ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ 2.0: പാകിസ്താന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം; 'ആണവ ഭീഷണിയിൽ ഭയക്കില്ല'

By Metro DeskFeb 26, 2026, 20:15 IST
Opration Sindoor

ന്യൂഡൽഹി: ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അയൽരാജ്യത്തിന് ശക്തമായ താക്കീതുമായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. പാകിസ്താന്റെ 'ആണവ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിൽ' ഇന്ത്യ വീഴില്ലെന്നും, ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ സൈന്യം സജ്ജമാണെന്നും വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് മേധാവി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മനോജ് കുമാർ കതിയാർ വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ 2.0 എന്ന പേരിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് പത്താൻകോട്ടിൽ നടന്ന സൈനിക ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയത്.

പ്രധാന വാർത്താ പോയിന്റുകൾ:

  • ആണവ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് വിലപ്പോവില്ല: പാകിസ്താൻ നിരന്തരം ഉയർത്തുന്ന ആണവ ഭീഷണി വെറും പൊള്ളയായ വാദങ്ങൾ (Nuclear Bluff) മാത്രമാണെന്നും ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ നിന്ന് തടയാൻ ഇത് പര്യാപ്തമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
  • ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ 2.0: 2025-ൽ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ പാകിസ്താന് വലിയ പ്രഹരമായിരുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ വിനാശകരമായ രീതിയിലായിരിക്കും അടുത്ത തിരിച്ചടിയെന്ന് സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
  • ലക്ഷ്യം ഭീകരതാവളങ്ങൾ മാത്രമല്ല: അടുത്ത തവണ തിരിച്ചടി ഭീകരതാവളങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ലെന്നും, പാകിസ്താന്റെ സൈനിക-വ്യോമ താവളങ്ങൾ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
  • നിർണ്ണായക വിജയം: പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി, അതിർത്തിയിൽ ശത്രുവിനെ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള 'നിർണ്ണായക വിജയമാണ്' ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like