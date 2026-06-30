ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ വിവാദം; പ്രതിരോധ മന്ത്രി പാർലമെന്റിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു: രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' സൈനിക ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജവാന്മാർ ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പാർലമെന്റിൽ വ്യാജ പ്രസ്താവന നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്. 2025 ജൂലൈയിൽ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കവേ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് യാതൊരുവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ദൗത്യത്തിനിടയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് സൈനികരുടെ പേരുകൾ അടുത്തിടെ ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ (National War Memorial) രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയത്.
സഭയെയും രാജ്യത്തെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച രാജ്നാഥ് സിങ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നും, വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തോടും രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബങ്ങളോടും മാപ്പ് പറയണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രിക്കെതിരെ പാർലമെന്റിൽ അവകാശലംഘന പ്രമേയത്തിന് (Privilege Motion) നോട്ടീസ് നൽകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ:
രക്തസാക്ഷിത്വം മറച്ചുവെച്ചു: അഞ്ച് കരസേനാംഗങ്ങളും ഒരു വ്യോമസേനാംഗവും ഉൾപ്പെടെ 6 ധീര ജവാന്മാരാണ് ദൗത്യത്തിനിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ഇവരുടെ ത്യാഗത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
പേരുകൾ വൈകിച്ചു: 2025 മേയിൽ അവസാനിച്ച ദൗത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷികളുടെ പേരുകൾ ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ 13 മാസത്തോളം വൈകിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചോദിച്ചു.
അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്കെതിരെ: വീരമൃത്യു വരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ 'അഗ്നിവീർ' ആണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി രാജ്യം നേരിടുന്ന സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നും പദ്ധതി പൂർണ്ണമായി റദ്ദാക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് മുൻ സൈനിക വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം:
അതേസമയം, പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു. രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ പാർലമെന്റ് പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അടർത്തിയെടുത്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ദൗത്യത്തിനിടെ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റുമാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുത മാത്രമാണ് മന്ത്രി അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതെന്നും, വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരെ രാജ്യം എപ്പോഴും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ആദരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
പശ്ചാത്തലം: 2025 ഏപ്രിലിൽ കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായാണ് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ താവളങ്ങൾ തകർക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' നടത്തിയത്.