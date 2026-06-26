ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ: വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യമായി പുറത്തുവിട്ടു
ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യ നടത്തിയ ശക്തമായ സൈനിക തിരിച്ചടിയായ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' (Operation Sindoor) സമയത്ത് വീരമൃത്യു വരിച്ച ആറ് ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യമായി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടു. ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ 'റോൾ ഓഫ് ഓണർ' (Roll of Honour) വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ (IAF) ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് രാജ്യത്തിനായി ജീവത്യാഗം ചെയ്തത്. ഇവരുടെ പേരുകൾ നാഷണൽ വാർ മെമ്മോറിയലിന്റെ 'ത്യാഗ് ചക്ര'യിലെ ഗ്രാനൈറ്റ് ചുവരുകളിൽ സ്ഥിരമായി കൊത്തിവെക്കും.
വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീര ജവാന്മാർ:
- സുബേദാർ മേജർ പവൻ കുമാർ (ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് 10 ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡ്)
- റൈഫിൾമാൻ സുനിൽ കുമാർ (4 ജമ്മു കശ്മീർ ലൈറ്റ് ഇൻഫൻട്രി) – മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി 'വീർ ചക്ര' നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചു.
- ലാൻസ് നായിക് ദിനേഷ് കുമാർ (5 ഫീൽഡ് റെജിമെന്റ്)
- അഗ്നിവീർ മൂഡ് മുരളിനായിക് (851 ലൈറ്റ് റെജിമെന്റ്)
- ഹവിൽദാർ സുനിൽ കുമാർ സിംഗ് (237 ഫീൽഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കമ്പനി)
- സെർജന്റ് സുരേന്ദ്ര കുമാർ (ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന) – മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി 'വായുസേനാ മെഡൽ' നൽകി ആദരിച്ചു.
2025 ഏപ്രിൽ 22-ന് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് മെയ് 7-ന് ഇന്ത്യ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' ആരംഭിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഭീകരവാദ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തകർക്കാൻ കര-വ്യോമ സേനകൾ സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ നൂറിലധികം ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതുവരെ ഈ സൈനിക നീക്കത്തിനിടയിലെ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ജവാന്മാരുടെ വിവരങ്ങളോ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ദേശീയ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ പേരുകൾ ചേർത്തതോടെ ഈ ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.