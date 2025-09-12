ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ പരിശോധന: പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി

By Metro DeskSep 12, 2025, 19:40 IST
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ നടത്തിയ സൈനിക നടപടിയായ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യ പരിശോധനയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിംഗ്. മെയ് മാസം പാകിസ്താനിലും പാക് അധീന കശ്മീരിലും ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

​പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, വെറും ഒരു തിരിച്ചടി മാത്രമല്ലെന്നും, ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും, അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും എവിടെയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകി," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ഈ സൈനിക നീക്കത്തിൽ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ആയുധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ വിജയം 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' പദ്ധതിയുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു. തദ്ദേശീയ ഉത്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

​പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കാതെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ഈ നീക്കം, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെത്തുടർന്ന് പാകിസ്താൻ വെടിനിർത്തലിനായി ഇന്ത്യയോട് അപേക്ഷിച്ചതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ സംഭവം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചതായാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ ഭാഗമായ സൈനികരെ സർക്കാർ ധീരതാ മെഡലുകൾ നൽകി ആദരിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like