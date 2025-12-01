എസ്ഐആറിൽ അടിയന്തര ചർച്ച വേണം: പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം
Dec 1, 2025, 15:21 IST
എസ്ഐആറിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർലമെന്റ് നാടകവേദി ആക്കരുതെന്നായിരുന്നു ഇതിനോട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. രാജ്യസഭയിൽ മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകറിന്റെ രാജിയെച്ചൊല്ലി ഭരണ-പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റുമുട്ടി.
എസ്ഐആറിൽ സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് കെസി വേണുഗോപാൽ, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് തുടങ്ങിയ എംപിമാർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സഭാ നടപടികൾ രണ്ടുതവണ നിർത്തിവെച്ചു.
ബിഹാറിലെ ചരിത്ര വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഭരണപക്ഷം സഭയിൽ എത്തിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ നിരാശയിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം പുറത്തുവരണമെന്നും കടമ നിർവഹിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു