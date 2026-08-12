പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ശക്തം: എഫ്സിആർഎ ഭേദഗതി ബിൽ ജെപിസിക്ക് വിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമ (FCRA) ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമിതിയുടെ (JPC) പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. ബില്ലിനെതിരെ കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും കടുത്ത പ്രതിഷേധവും ബിൽ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
രാജ്യസഭയുടെ ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി (BAC) യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC), ഡിഎംകെ (DMK) തുടങ്ങിയ കക്ഷികൾ ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യൻ എൻജിഒകളെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ബിൽ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഡിഎംകെ നേതാക്കളായ തിരുച്ചി ശിവയും പി. വിൽസണും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യം: എഫ്സിആർഎ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനകളുടെ ആസ്തികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഏറ്റെടുക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക അതോറിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുക, വിദേശ സഹായങ്ങളിന്മേൽ കൂടുതൽ സർക്കാരുകളുടെ മേൽനോട്ടം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ബില്ലിലൂടെ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്: ബിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും ജനവിരുദ്ധവുമാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റു പിന്തുണകൾ: മിസോറാം മുഖ്യമന്ത്രി ലാൽദുഹോമയും വിവിധ ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ നേതാക്കളും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കണ്ട് ബിൽ പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിടണമെന്ന് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, നിയമനിർമ്മാണം യാതൊരു മതവിഭാഗത്തെയും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതല്ലെന്നും വിദേശ സഹായങ്ങൾ രാജ്യ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി സുതാര്യമാക്കാനാണ് ഇതെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ബുധനാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ ബിൽ ജെപിസിക്ക് വിടുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നേക്കും.