ബംഗാളിലെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് 12 ലക്ഷത്തിലധികം എസ്‌ഐആർ അപ്പീലുകൾ; ക്ലിയർ ചെയ്തത് 1,468 വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം മാത്രം

By  Metro Desk Apr 28, 2026, 18:30 IST
SIR

ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ, സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ട്രൈബ്യൂണലുകൾക്ക് മുമ്പാകെ 12 ലക്ഷത്തിലധികം അപ്പീലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു.

എസ്‌ഐആറിനും തുടർന്നുള്ള വിധിനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയ്ക്കും ശേഷം പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്ത വോട്ടർമാർ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇതുവരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ.

രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനായി ആകെ 12.9 ലക്ഷം അപ്പീലുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൽ 1,468 എണ്ണം മാത്രമേ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, ആറ് അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. വരാനിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അപേക്ഷകരുടെ വോട്ടെടുപ്പ് വിധി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.

സൗത്ത് കൊൽക്കത്തയിലെ ജോക്കയിലുള്ള ശ്യാമ പ്രസാദ് മുഖർജി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷനു പുറത്ത് നീണ്ട ക്യൂകൾ രൂപപ്പെട്ടു, സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊരിവെയിലിൽ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാർ അവിടെ കാത്തുനിന്നു.

അതേസമയം, ജോക്ക കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 19 അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ നടപടികൾ ഒച്ചിന്റെ വേഗതയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഇതുവരെ 14 ലക്ഷം അപ്പീലുകളിൽ 139 എണ്ണം മാത്രമേ അവർ പരിഹരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ , രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഇതേ വിധി തന്നെയായിരിക്കും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ 3.2 കോടിയിലധികം വോട്ടർമാർ 1,448 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കും. ആകെ 41,001 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബംഗാളിൽ ഇതിനകം തന്നെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന എസ്‌ഐആർ പ്രക്രിയയിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അപ്പീലുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസത്തിനുശേഷം, ഏപ്രിൽ 24 ന്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരുന്ന 65 പേർക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. പോളിംഗ് തീയതിക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ അപ്പീലുകൾ തീർപ്പാക്കാത്തതിനാൽ.

കേസ് കേട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെ ഹർജിക്കാരോട് അവരുടെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ലെങ്കിലും, "പട്ടികയിൽ തുടരാനുള്ള അവരുടെ കൂടുതൽ വിലപ്പെട്ട അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും" എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.

"ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉചിതമായ ഉത്തരവുകൾ പാസാക്കും, അതെ, ഒരുപക്ഷേ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കാം," ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.

ഏപ്രിൽ 6 വരെയും രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടർ പട്ടിക മരവിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു . ഏപ്രിൽ 21 അല്ലെങ്കിൽ 27 ന് മുമ്പ് അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വോട്ടർമാർക്ക് യഥാക്രമം ആദ്യ ഘട്ടത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

എന്നിരുന്നാലും, ട്രൈബ്യൂണലുകളുടെ മുമ്പാകെ അപ്പീലുകൾ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്തതിനാൽ വോട്ടർമാരെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും വോട്ടുചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി

