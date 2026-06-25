പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം: വിനോദസഞ്ചാരികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഒരാഴ്ച മുൻപ്; ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ചത് ട്രെക്കിങ് ആപ്പ്
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ പഹൽഗാമിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആഴ്ചകൾ നീണ്ട ആസൂത്രണമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ആക്രമണം നടക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ ഇതിനായുള്ള കൃത്യമായ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നതായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA) സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പർവതാരോഹകർ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രെക്കിങ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ തമ്പടിക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റുകൾ (ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ) ഭീകരർ ശേഖരിച്ചതും കൈമാറിയതുമെന്ന് എൻ.ഐ.എ കണ്ടെത്തി.
ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സുരക്ഷാസേന നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ മഹാദേവ്' എന്ന സൈനിക നീക്കത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഏപ്രിൽ 15, 16 തീയതികളിൽ ഭീകരർ പഹൽഗാമിലെ ബൈസരൻ വാലിയുടെ മാപ്പുകൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്താൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലഷ്കർ-ഇ-തൊയ്ബ ഹാൻഡ്ലർ സാജിദ് ജാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ ഭീകരർക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സാധാരണ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളോ ഇന്റർനെറ്റ് ചാറ്റുകളോ ഉപയോഗിച്ചാൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന ഭയത്താലാണ് ഭീകരർ 'ആൽപൈൻ ക്വസ്റ്റ്' (AlpineQuest) പോലുള്ള ഓഫ്ലൈൻ നാവിഗേഷൻ ആപ്പുകളെ ആശ്രയിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ദീർഘദൂര റേഡിയോ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി എൻ.ഐ.എ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിൽ 22-ന് പഹൽഗാമിലെ ബൈസരൻ വാലിയിലുണ്ടായ അതിക്രമത്തിൽ 25 വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.