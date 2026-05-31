മുംബൈയിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ പാകിസ്താൻ ഐ.എസ്.ഐ പിന്തുണയുള്ള അധോലോക സംഘം പദ്ധതിയിട്ടു; പള്ളി പൊളിച്ചതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നീക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
മുംബൈയിൽ വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ പാകിസ്താൻ ചാരസംഘടനയായ ഐ.എസ്.ഐയുടെ (ISI) പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധോലോക സംഘം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. മുംബൈയിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം (പള്ളി) പൊളിച്ചുനീക്കിയതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇവർ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തെയും ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, നഗരത്തിലെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാനും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാനും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു അധോലോക ശൃംഖലകളുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ഈ നീക്കം. പാകിസ്താൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരവാദ-അധോലോക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ആക്രമണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഐ.എസ്.ഐ സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ നൽകിയതായും സൂചനയുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ വിദ്വേഷവും അസ്ഥിരതയും പടർത്താനുള്ള പാക് ചാരസംഘടനയുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഗൂഢാലോചനയെ സുരക്ഷാ വിഭാഗം വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.