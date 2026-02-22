പാക് ഭീകരബന്ധം: തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് ആറ് ബംഗ്ലാദേശികൾ പിടിയിൽ
കോയമ്പത്തൂർ: പാകിസ്ഥാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകരസംഘടനയെ അനുകൂലിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയ ആറ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശികളെ ഡൽഹി പോലീസ് പ്രത്യേക വിഭാഗം (Q Branch) ശനിയാഴ്ച തിരുപ്പൂരിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരിൽ നിന്ന് എട്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളും 16 സിം കാർഡുകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- അറസ്റ്റിലായവർ: മിജാനൂർ റഹ്മാൻ, മുഹമ്മദ് ഷബാത്ത്, ഉമർ, മുഹമ്മദ് ലിറ്റൻ, മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ്, മുഹമ്മദ് ഉജ്ജൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.
- താമസം: തിരുപ്പൂരിലെ ഉത്തുകുളി, തിരുമുരുകൻപൂണ്ടി, പല്ലടം എന്നിവിടങ്ങളിലെ വസ്ത്രനിർമ്മാണ ശാലകളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഇവർ.
- വ്യാജ രേഖകൾ: ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നതിനോ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോ ആവശ്യമായ പാസ്പോർട്ടോ വിസയോ ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യാജ ആധാർ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ താമസസൗകര്യവും ജോലിയും സംഘടിപ്പിച്ചത്.
അന്വേഷണം:
പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ഇവർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതായും പ്രകോപനപരമായ പോസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നതായും രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
"അടുത്തിടെ ഡൽഹിയിൽ പാക് ഭീകരസംഘടനയെ അനുകൂലിച്ച് പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ച വ്യക്തിയുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കരുതുന്നു."
പിടിച്ചെടുത്ത ഫോണുകൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇവർ വലിയ ഏതെങ്കിലും ഭീകരശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണോ അതോ 'സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ' ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നോ എന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്.
അന്വേഷണത്തിലെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ
- ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ: പ്രതികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത 8 മൊബൈൽ ഫോണുകളും 16 സിം കാർഡുകളും ഡൽഹിയിലെ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് (CFSL) അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയുള്ള സന്ദേശങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിലെ 'ഹാൻഡ്ലർമാരുമായി' (Handlers) നടത്തിയ ആശയവിനിമയങ്ങളും വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ശ്രമം.
- ഡൽഹി ബന്ധം: കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഡൽഹിയിൽ ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് അനുകൂലമായി പോസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തിരുപ്പൂരിലെ ഈ സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
- ശൃംഖലയുടെ വ്യാപ്തി: ഇവർ വെറുമൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരകർ മാത്രമാണോ അതോ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾക്കോ മറ്റോ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന 'സ്ലീപ്പർ സെൽ' (Sleeper Cell) ആണോ എന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ സുരക്ഷാ കർശനമാക്കി
ഈ അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന് തമിഴ്നാട് പോലീസും ക്യൂ ബ്രാഞ്ചും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്:
- അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിവരശേഖരണം: തിരുപ്പൂർ, കോയമ്പത്തൂർ, ഈറോഡ് തുടങ്ങിയ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകി.
- വ്യാജ ആധാർ കാർഡുകൾ: വ്യാജ രേഖകൾ ചമയ്ക്കുന്ന സംഘങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ തമിഴ്നാട് പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ ബംഗ്ലാദേശികൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നത് ഗൗരവകരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയായാണ് കാണുന്നത്.
- തീരദേശ ജാഗ്രത: ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർ അനധികൃതമായി കടൽ മാർഗ്ഗം എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ആറ് പ്രതികളെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഡൽഹിയിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും.