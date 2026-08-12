പാൻ കാർഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് 10 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പ്: ദമ്പതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി
ന്യൂഡൽഹി: പാൻ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് 10 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളായ ദമ്പതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. കേസിന്റെ ഗൗരവവും കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ നിരസിച്ചത്.
മറ്റുള്ളവരുടെ പാൻ കാർഡുകളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും വ്യാജമായി ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിച്ചും, വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ ലോണുകൾ തട്ടിയെടുത്തുമാണ് പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. വ്യാജ രേഖകൾ ചമയ്ക്കൽ, തട്ടിപ്പ്, സാമ്പത്തിക തിരിമറി, ഐടി ആക്ട് തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ദമ്പതികൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കേസിൽ അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലുള്ള കൂടുതൽ ആളുകളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത വരാൻ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. തുടർന്ന്, തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി ദമ്പതികൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.