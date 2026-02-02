'കുറ്റക്കാർ മാതാപിതാക്കൾ'; പുനെ പോർഷെ അപകടക്കേസിൽ രക്തസാമ്പിൾ മാറ്റിയ മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പുനെ പോർഷെ കാർ അപകടക്കേസിൽ നിർണ്ണായക തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതും അമിതവേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതും മാത്രമല്ല പ്രശ്നമെന്നും, കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാതാപിതാക്കളാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പ്രധാന ഉത്തരവാദികളെന്നും കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
അമർ സന്തോഷ് ഗെയ്ക്വാദ്, ആദിത്യ അവിനാഷ് സൂദ്, ആശിഷ് സതീഷ് മിത്തൽ എന്നിവർക്കാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.വി. നാഗരത്ന, ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നടപടികളും:
- മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിമർശനം: "കുട്ടികൾക്ക് കാർ കീയും പണവും നൽകി ആഘോഷിക്കാൻ വിടുന്ന മാതാപിതാക്കളെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമില്ല. പണമല്ല, സമയമാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത്," എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
- രക്തസാമ്പിൾ മാറ്റിയ കേസ്: മദ്യപിച്ചു വാഹനമോടിച്ച പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഡോക്ടർമാരുമായി ചേർന്ന് രക്തസാമ്പിളുകൾ മാറ്റിയെന്നതാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം. ഇവർ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി ജയിലിലാണെന്നും വിചാരണ പൂർത്തിയാകാൻ സമയമെടുക്കുമെന്നും കണക്കിലെടുത്താണ് ജാമ്യം.
- ജാമ്യ വ്യവസ്ഥകൾ: പ്രതികൾ പാസ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണം, ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, വിചാരണാ കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നാട് വിടരുത് തുടങ്ങിയ കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് ജാമ്യം.
- പഴയ സംഭവം: 2024 മെയ് മാസത്തിലാണ് അമിതവേഗതയിലെത്തിയ പോർഷെ കാറിടിച്ച് രണ്ട് ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതിയായ കൗമാരക്കാരന് നിസ്സാരമായ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ (റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് 300 വാക്കിന്റെ ഉപന്യാസം എഴുതുക) നൽകിയത് അന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.
അപകടസമയത്ത് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ രക്തസാമ്പിളുകൾക്ക് പകരം സ്വന്തം രക്തം നൽകി തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിച്ച പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം.
രക്തസാമ്പിളുകൾ മാറ്റിയ കേസിൽ ആകെ 10 പ്രതികളാണുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ കൗമാരക്കാരൻ നിലവിൽ ജാമ്യത്തിലാണ്.
മറ്റ് പ്രതികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ:
- വിശാൽ അഗർവാൾ, ശിവാനി അഗർവാൾ (മാതാപിതാക്കൾ): പ്രധാന പ്രതിയായ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്തസാമ്പിൾ മാറ്റിയ കേസിൽ പ്രതികളാണ്. മകനെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം രക്തം നൽകി തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് അമ്മ ശിവാനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. അച്ഛൻ വിശാൽ അഗർവാൾ കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തതിനും അഴിമതിക്കും പ്രതിയാണ്. ഇവർ ഇരുവരും മുൻപ് ജാമ്യം തേടിയിരുന്നെങ്കിലും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി അത് നിരസിച്ചിരുന്നു.
- ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും: പുനെയിലെ സസൂൺ ആശുപത്രിയിലെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം തലവനായിരുന്ന ഡോ. അജയ് താവ്രെ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. ശ്രീഹരി ഹൽനോർ, ജീവനക്കാരനായ അതുൽ ഘട്കാംബ്ലെ എന്നിവർ ഇപ്പോഴും നിയമനടപടികൾ നേരിടുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി രക്തസാമ്പിൾ അട്ടിമറിച്ചതിനാണ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.
- ഇടനിലക്കാർ: ഡോക്ടർമാർക്കും അഗർവാൾ കുടുംബത്തിനും ഇടയിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അഷ്പാക് മക്കന്ദർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കേസിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യം (ഫെബ്രുവരി 2, 2026):
- 18 മാസത്തെ തടവ്: ഇപ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിച്ച അമർ ഗെയ്ക്വാദ്, ആദിത്യ സൂദ്, ആശിഷ് മിത്തൽ എന്നിവർ 18 മാസത്തോളമായി ജയിലിലായിരുന്നു. "വിചാരണ പൂർത്തിയാകാതെ ഒരാളെ അനന്തമായി ജയിലിലിടാൻ കഴിയില്ല" എന്ന തത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇവർക്ക് ജാമ്യം നൽകിയത്.
- സാക്ഷികൾ: കേസിൽ ആകെ 159 സാക്ഷികളുണ്ട്. വിചാരണ നീണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് സുപ്രീം കോടതി പ്രതികളുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയത്.
- പ്രധാന പ്രതി (കുട്ടി): കൗമാരക്കാരനായ പ്രതിയെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് കീഴിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാളായി തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാലും പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെ മാത്രമേ ഇയാൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കൂ.