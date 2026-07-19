"20 വിമത എംപിമാരുടെ പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം"; എൻ.സി.പി.ഐയെ ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സർവ്വകക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവ്വകക്ഷി യോഗത്തിൽ വൻ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ (ടി.എം.സി) നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ 20 വിമത എംപിമാർ രൂപീകരിച്ച നാഷണലിസ്റ്റ് സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (NCPI) എന്ന പാർട്ടിയെ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ യോഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. കോൺഗ്രസ്, സമാജ്വാദി പാർട്ടി, ഡി.എം.കെ, ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ഈ പ്രതീകാത്മക ബഹിഷ്കരണത്തിൽ പങ്കാളികളായി.
വിമത എംപിമാരുടെ അയോഗ്യതാ ഹർജികളിൽ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കെ, അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. 20 തൃണമൂൽ വിമത എംപിമാരുടെ കേവലമൊരു 'പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം' മാത്രമാണ് എൻ.സി.പി.ഐ എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് എക്സിലൂടെ (ട്വിറ്റർ) വിമർശിച്ചു.
വിമതരുടെ ലയനത്തിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, 91-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം സഭയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്കിന് സ്ഥാനമില്ലെന്നും തൃണമൂൽ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലയനം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രാലയം ഇവരെ ക്ഷണിച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തു.
തുടർന്ന് യോഗസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മിനിറ്റുകളോളം വിട്ടുനിന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ, തങ്ങളുടെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് പിന്നീട് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്.