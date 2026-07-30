നിലവിലുള്ള നിബന്ധനകൾ തുടരുന്നിടത്തോളം പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ നിരോധിക്കാനാകില്ല; സുപ്രീം കോടതി
ന്യൂഡൽഹി: ക്രമസമാധാന പാലനത്തിനും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള പോലീസ് നിർദ്ദേശങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുശാസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകളുടെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലീസ് നിയമാവലി അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ സുരക്ഷാ സേന പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും, ഇവ പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക പരാമർശം.
പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകളുടെ ഉപയോഗം ഘട്ടം ഘട്ടമായി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിന് അനുമതി നൽകുന്ന നിയമ വ്യവസ്ഥകളെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഹർജിക്കാരോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. പെല്ലറ്റ് ഗൺ പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കണമെന്ന ഹർജിയിലെ ആവശ്യം വ്യക്തതയില്ലാത്തതാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
അതേസമയം, ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട സംഭവങ്ങളിൽ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത് കേസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കാമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗിച്ച സംഭവത്തിൽ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ (RAF) വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന്റെ ലോഗ് റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.