ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അനിവാര്യം; എന്നാൽ അവയെപ്പോലും കോൺഗ്രസ് തകർക്കുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഭരണസംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും എന്നാൽ ഇത്തരം സമരങ്ങളെപ്പോലും കോൺഗ്രസ് നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.
എൻ.ഡി.ടി.വി ലോക ഉച്ചകോടിയിൽ (NDTV World Summit) സംസാരിക്കവെയാണ് മോദി കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അവയെ പൂർണ്ണമായി തകർത്തുകളയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്ത് പുതിയ നേതാക്കൾ ഉയർന്നുവരുന്നത് തടയാനും ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുമാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
— പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പരാജയങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയെപ്പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.