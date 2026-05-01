പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 5 രൂപ വരെയും പാചകവാതകത്തിന് 50 രൂപ വരെയും കൂടിയേക്കും

By  Metro Desk May 1, 2026, 19:57 IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയും പാചകവാതക നിരക്കും ഉടൻ വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. പെട്രോൾ, ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 4 മുതൽ 5 രൂപ വരെയും, ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് 40 മുതൽ 50 രൂപ വരെയും വർധനവുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ഇന്ധനവില: പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ലിറ്ററിന് 4-5 രൂപ വരെ വർധനവ് ഉണ്ടായേക്കാം. 2022-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ ഇത്രയും വലിയ വർധനവിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത്.

  • പാചകവാതകം: ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 40-50 രൂപ വരെ വർധിച്ചേക്കും. അതേസമയം, വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  • കാരണം: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ (Crude Oil) വില വർധിച്ചതാണ് ഇന്ധനവില കൂട്ടാൻ കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണിച്ചു വരികയാണ്.

  • തീരുമാനം: വില വർധിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം അടുത്ത 5 മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായേക്കും.

​തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിൽ വില നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന സർക്കാർ, വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ അധികഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ അസ്ഥിരത വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇന്ധന വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.

You may like