ഡൽഹിയിൽ പിജി ഹോസ്റ്റലുകൾ പൂട്ടി സീൽ ചെയ്യുന്നു; വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിൽ: ആശങ്കയിൽ മലയാളി പഠിതാക്കളും

By  Metro Desk Sep 10, 2026, 08:25 IST
ഡൽഹി അപകടം

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ സത്യ നികേതനിലുണ്ടായ കെട്ടിട അപകടത്തിന് പിന്നാലെ, നഗരത്തിലുടനീളമുള്ള പേയിംഗ് ഗസ്റ്റ് (PG) കെട്ടിടങ്ങളിൽ അധികൃതർ ആരംഭിച്ച പരിശോധന കർശനമാക്കി. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതും അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ പിജി കെട്ടിടങ്ങൾ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (MCD) പൂട്ടിച്ച് (സീൽ ചെയ്ത്) പൊളിച്ചുനീക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്.

​ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ ചിരാഗ് ഡൽഹി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ പൂട്ടി മുദ്രവെച്ചതോടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് താൽക്കാലികമായി കോളേജ് ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു.

  • പരിശോധനയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
    • ​ഫയർ എൻ.ഒ.സി (NOC) ഇല്ലായ്മ
    • ​അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പുറത്തുകടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം (Exit Points)
    • ​അംഗീകൃത പ്ലാനില്ലാതെയുള്ള അധിക നിർമ്മാണങ്ങൾ
    • ​പിജി നടത്താൻ ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകൾ ഇല്ലാത്തത്

​ഉടമകൾക്ക് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സീൽ ചെയ്യാനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.

​വേണ്ടത്ര മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോകേണ്ടി വന്നത് മറ്റ് താമസസൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി വിദ്യാർഥികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പകരമായി സുരക്ഷിതമായ താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

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