മാസപ്പടിക്കേസില് പിണറായി വിജയന് ആശ്വാസം; വിജിലന്സ് അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി
Updated: Oct 21, 2026, 12:25 IST
ന്യൂഡല്ഹി: സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് കേസില് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ആശ്വാസം. കേസിലെ അന്വേഷണം സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞു. പിണറായിക്കെതിരായ അന്വേഷണത്തിന് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള അനുമതിയില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എഫ്ഐആറിട്ടു എന്നാണ് കോടതി വിമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിരിക്കിലും എഫ്ഐആര് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.