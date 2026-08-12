പാൻ മസാലകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ് നിരോധിച്ചു; ഇനി പേപ്പർ, ടിൻ, ഗ്ലാസ് പാക്കിംഗുകളിൽ മാത്രം

By  Metro Desk Aug 12, 2026, 11:23 IST
പായ്ക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാൻ മസാല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു. ഇനി മുതൽ പേപ്പർ, ടിൻ, ഗ്ലാസ് എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാക്കിംഗുകളിൽ മാത്രമേ പാൻ മസാല വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.

​സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനും മാലിന്യ സംസ്കരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർണ്ണായക നീക്കം. നിരോധനം നിലവിൽ വന്നതോടെ പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റുകളിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണവും വിൽപനയും പൂർണ്ണമായി തടയും. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്ന നിർമ്മാതാക്കൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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