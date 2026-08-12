പാൻ മസാലകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ് നിരോധിച്ചു; ഇനി പേപ്പർ, ടിൻ, ഗ്ലാസ് പാക്കിംഗുകളിൽ മാത്രം
Aug 12, 2026, 11:23 IST
ന്യൂഡൽഹി: പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാൻ മസാല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു. ഇനി മുതൽ പേപ്പർ, ടിൻ, ഗ്ലാസ് എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാക്കിംഗുകളിൽ മാത്രമേ പാൻ മസാല വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.
സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനും മാലിന്യ സംസ്കരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർണ്ണായക നീക്കം. നിരോധനം നിലവിൽ വന്നതോടെ പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റുകളിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിതരണവും വിൽപനയും പൂർണ്ണമായി തടയും. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്ന നിർമ്മാതാക്കൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.