നീറ്റ്, ജെ.ഇ.ഇ പ്രവേശനങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് നിർണായകമാകും; 50% വെയ്റ്റേജ് നൽകാൻ കേന്ദ്ര നീക്കം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് പ്രവേശന രീതികളിൽ വൻ അഴിച്ചുപണിക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷകളായ നീറ്റ് (NEET), ജെ.ഇ.ഇ (JEE) എന്നിവയിൽ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് പരീക്ഷാ മാർക്കിന് 50 ശതമാനം വെയ്റ്റേജ് (Weightage) നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.
നിലവിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെ റാങ്ക് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അഡ്മിഷൻ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ശുപാർശ പ്രകാരം അന്തിമ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ 50% പ്രാധാന്യം ബോർഡ് പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിനും ബാക്കി 50% പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ സ്കോറിനും ആയിരിക്കും.
കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന രീതി ഇല്ലാതാക്കാനും, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പരിഷ്കാരം. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച ഒൻപതംഗ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
തുല്യ പ്രാധാന്യം: പ്രവേശന മെറിറ്റിൽ പ്ലസ് ടു മാർക്കിനും എൻട്രൻസ് മാർക്കിനും 50:50 അനുപാതം.
സിലബസ് ഏകീകരണം: കോച്ചിംഗ് സെന്ററുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ സ്കൂൾ സിലബസുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കും.
കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ: വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കും.
നിലവിൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും വരും ആഴ്ചകളിൽ സമിതി സമർപ്പിക്കുന്ന അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.