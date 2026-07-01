വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതസൗകര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിർദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി; നയരൂപീകരണത്തിൽ വേഗത കൂട്ടാൻ ആഹ്വാനം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വ്യവസായം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവും (Ease of Doing Business) ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരവും (Ease of Living) മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എല്ലാ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും വകുപ്പുകളിലെയും സെക്രട്ടറിമാരുമായി ഡൽഹിയിലെ 'സേവാ തീർത്ഥിൽ' നടത്തിയ ദീർഘനേരം നീണ്ട ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ (Silos), ഒന്നിച്ച് ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലി (Whole-of-government approach) സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഏകോപനത്തിനായി 'പിഎം ഗതിശക്തി' (PM GatiShakti) പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കണം.
ഭരണപരമായ ചട്ടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിലൂടെയും അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയും മാത്രമേ രാജ്യത്ത് വ്യവസായങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വളർത്താനാകൂ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഒപ്പം, സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികളുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഫലം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കർശനമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി. ആത്മനിർഭർ ഭാരത് (സ്വയംപര്യാപ്തത) ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാവി നയങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി.