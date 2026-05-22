ഇന്ധനവില വർധനവും നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ചയും: അടിയന്തര കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ഇന്ധനവിലയും നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ (Council of Ministers) അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു.
അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഇന്ധനവില വർധനവും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ അടിയന്തര നീക്കം. തലസ്ഥാനത്തെ 'സേവാ തീർത്ഥി'ൽ വെച്ച് നടന്ന യോഗത്തിൽ മുതിർന്ന ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാരും (MoS) പങ്കെടുത്തു.
ആഗോള വിപണിയിലെ അസ്ഥിരതയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും കാരണം രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും ഉയർന്നത് സാധാരണക്കാരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിച്ച നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദവും സി.ബി.എസ്.ഇ മാർക്കിങ് പ്രശ്നങ്ങളും യോഗത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമായി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതായും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരോട് വിശദീകരണം തേടിയതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഭരണമികവ് വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി നടന്ന ഈ യോഗം വരാനിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയുടെ മുന്നോടിയായാണെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.