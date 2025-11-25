അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ പതാക ഉയർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി; പതാക സ്ഥാപിച്ചത് 191 അടി ഉയരത്തിൽ
അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് നടന്നു. ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കൊപ്പം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അയോധ്യയിൽ ഉയർന്ന പതാക ധർമ പതാക എന്നറിയപ്പെടുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി. അയോധ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിഖിരത്തിൽ 191 അടി ഉയരത്തിലാണ് പതാക സ്ഥാപിച്ചത്
രാമന്റെ ആദർശങ്ങളുടെ സൂചകമായി കോവിദാര വൃക്ഷവും ഓം എന്നെഴുതുകയും ചെയ്ത കാവിനിറത്തിലുള്ള ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള പതാകയാണ് ഉയർത്തിയത്. രാമന്റെയും സീതയുടെയും വിവാഹ പഞ്ചമിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്.
പതാക ഉയർത്തലിന് മുന്നോടിയായി അയോധ്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റോഡ് ഷോയും നടന്നിരുന്നു. സാകേത് കോളേജ് മുതൽ അയോധ്യധാം വരെയാണ് റോഡ് ഷോ നടന്നത്. തുടർന്ന് സമീപ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോദി ദർശനം നടത്തി. ഇതിന് ശേഷമാണ് അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ പതാക ഉയർത്തിയത്.