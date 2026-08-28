രക്ഷാബന്ധൻ ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും കേന്ദ്രനേതാക്കളും; സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ബന്ധം ആഘോഷമാക്കി രാജ്യം
ന്യൂഡൽഹി: പവിത്രമായ രക്ഷാബന്ധൻ ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും ബി.ജെ.പി നേതാക്കളും. സഹോദരീ-സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും പരസ്പര സംരക്ഷണത്തിന്റെയും പവിത്രമായ ബന്ധത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ഉത്സവമെന്ന് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
രക്ഷാബന്ധൻ ദിനത്തിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ (X) കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. ഈ പവിത്രമായ ഉത്സവം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്നും, ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്നേഹവും ട്രസ്റ്റും എന്നും തകരാതെ നിലനിൽക്കട്ടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസിച്ചു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും ബി.ജെ.പി നേതാവ് നിതിൻ നബിനും ആശംസകൾ പങ്കുവെച്ചു. രക്ഷാബന്ധൻ വെറുമൊരു രാഖി നൂലിന്റെ ബന്ധം മാത്രമല്ലെന്നും, അത് സഹോദരിമാരോടുള്ള ബഹുമാനവും അവരുടെ സുരക്ഷയും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുമാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് രക്ഷാബന്ധൻ കൊണ്ടാടുന്നത്.