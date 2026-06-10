ഫ്രാൻസിൽ വെച്ച് മോദിയും ട്രംപും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കും; ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ ജൂൺ 16–17 തീയതികളിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് സൂചന
ന്യൂഡൽഹി: ഫ്രാൻസിലെ എവിയനിൽ (Evian) നടക്കുന്ന ജി7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തിയേക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജൂൺ 16, 17 തീയതികളിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനാണ് സാധ്യത. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പ്രത്യേക പങ്കാളിത്ത രാജ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ഇരുവരുടെയും ഔദ്യോഗിക ഷെഡ്യൂളുകൾ അന്തിമമാകുന്ന മുറയ്ക്കേ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ച യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ള വ്യാപാര കരാറുകൾ, പ്രതിരോധ സഹകരണം, റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവ ചർച്ചാവിഷയമായേക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ വാഷിംഗ്ടണിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇരു നേതാക്കളും നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്താനൊരുങ്ങുന്നത്.
ജൂൺ 13 മുതൽ 18 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിദേശ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാൻസിലെത്തുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ജൂൺ 14-ന് അദ്ദേഹം സ്ലൊവാക്യയും സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന് ജൂൺ 16-ന് ജി7 ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഫ്രാൻസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും. ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI), സുസ്ഥിര വികസനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉച്ചകോടിയിൽ മോദി സംസാരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ നടക്കുന്ന മോദി-ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചയെ അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്ര ലോകം ഏറെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.