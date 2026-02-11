മോദി ഇന്ത്യയെ ട്രംപിന് വിറ്റു, വ്യാപാര കരാർ മണ്ടത്തരം: വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി
കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ആഗോള മത്സരങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബജറ്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പുതിയ കാലത്തെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ബജറ്റ് മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു. ഐടി മേഖലയിൽ എഐ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുകയാണ്. ഊർജം, സാമ്പത്തികം, രൂപയുടെ മൂല്യമിടിവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊന്നും ബജറ്റിൽ പരാമർശമില്ല.
ഭൗമരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും ബജറ്റിൽ ഇല്ല. സാധാരണ ബജറ്റ് പോലെത്തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തേതും എന്നും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു. ഇന്ത്യ യുഎസ് വ്യാപാരകരാറിനെയും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു. യുഎസിന് സൂപ്പർപവർ ആയി നിലനിൽക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങളെയാണ് അമേരിക്കയുടെ മുൻപിൽ അടിയറവ് വെച്ചത്. ദുർഘടമായ സമവായത്തിലൂടെയാണ് രാജ്യം കടന്ന് പോകുന്നത് എന്നും ഇന്ത്യ യുഎസ് കരാറിൽ എന്തെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല എന്നുമാണ് രാഹുൽ വിമർശിച്ചത്.
ഇൻഡ്യ സഖ്യമാണ് ട്രംപുമായി ഡീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡോളറിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണം ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റ ആണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയേനേ. രണ്ടാമത്, ഡാറ്റ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തുല്യരെന്ന് കണക്കാക്കി സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. മൂന്നാമത്, ഇന്ത്യൻ കർഷകരെ ഏത് വിധേനയും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയും. ഇന്ത്യയെ പാക്കിസ്ഥാനോടല്ല തുല്യരായി കാണേണ്ടത് എന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താണ് യുഎസ് കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. നികുതി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 18 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. മോദി സർക്കാരിനെ വിഡ്ഡിയാക്കുകയാണ് ട്രംപ് ചെയ്തത്.
ഇന്ത്യയെ മോജി ട്രംപിന് വിറ്റുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. ഇതിനെതിരെ പാർലമെന്ററി കാര്യാ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു രംഗത്തുവന്നു. പിന്നാലെ സഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബഹളം നടന്നു. അദാനിക്കെതിരായ യുഎസിലെ കേസ് സഭയിലുന്നയിക്കാൻ രാഹുൽ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ സ്പീക്കറിൽ തടഞ്ഞതോടെ സഭയിൽ വീണ്ടും ഭരണ -പ്രതിപക്ഷ വാഗ്വാദമുണ്ടായി. രാഹുലിൻറെ പരാമർശങ്ങൾ രേഖകളിലുണ്ടാകില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.