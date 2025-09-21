യുഎസ് വ്യാപാര സംഘർഷത്തിനിടെ 'മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ' ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' (സ്വയംപര്യാപ്ത ഇന്ത്യ) എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വിദേശ ഉത്പന്നങ്ങളെക്കാൾ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗത്തിലാണ് മോദിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. വികസിത ഭാരതമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഊർജം തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
യുഎസുമായി നിലനിൽക്കുന്ന വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ ആഹ്വാനം എന്നതിനാൽ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങളുയരുകയും ഉയർന്ന താരിഫ് ചുമത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഉത്പാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നിർണായകമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. വ്യാപാര കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന.
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക ഉത്പാദകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.