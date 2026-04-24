ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ആചാരപരമായ ക്വാട്ട തികയ്ക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി; ഗംഗായാത്രയെ പരിഹസിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്
കൊൽക്കത്ത: 2026-ലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ചൂടുപിടിക്കവെ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഗംഗാ നദിയിലെ ബോട്ട് യാത്രയെ പരിഹസിച്ച് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (TMC). പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം വെറും 'ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്' മാത്രമാണെന്നും, തന്റെ പതിവ് ഫോട്ടോ-ഓപ് (Photo-op) ക്വാട്ട തികയ്ക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഗംഗായാത്ര നടത്തുന്നതെന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു.
ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്കാണ് ബിജെപി മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ടിഎംസി വക്താക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 'ആചാരപരമായ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ' എന്നതിനപ്പുറം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഈ യാത്രകൾ കൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ലെന്ന് പാർട്ടി തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെയും വികസന പദ്ധതികളെയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെടുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതൃത്വം തിരിച്ചടിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടുക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഈ വാക്പോര്.