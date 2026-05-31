പോക്സോ നിയമം; വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ലൈംഗികക്കടത്തിലെ ഇരകളായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്കും ബാധകം: സുപ്രീംകോടതി
വാണിജ്യപരമായ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനായി (CSE) കുട്ടികളെ കടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS), അനാശാസ്യ പ്രവർത്തന തടയൽ നിയമം (ITPA) എന്നിവയിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ, ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ നിയമം (POCSO Act) പ്രകാരവും കേസെടുക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി. പർദിവാല, ആർ. മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇരകളുടെ സംരക്ഷണവും പുനരധിവാസവും ശക്തമാക്കുന്നതിനും, മനുഷ്യക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടുകൾക്ക് വ്യക്തത നൽകുന്നതിനുമായി ഒരു കൂട്ടം നിർദ്ദേശങ്ങളും കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചു.
സമ്മതം ഒരു പ്രതിരോധമല്ല
ഭീഷണിയോ, വഞ്ചനയോ, അധികാര ദുർവിനിയോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിരോധിത മാർഗ്ഗങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഇരയുടെ 'സമ്മതം' ഒരു പ്രതിരോധമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
"മനുഷ്യക്കടത്തിന് ഇരയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ സമ്മതം എന്നത് പൂർണ്ണമായും പ്രസക്തമല്ലാത്ത കാര്യമാണ്, അതിനായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 'മാർഗ്ഗങ്ങൾ' ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇവിടെ വിഷയമല്ല. മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഇരയുടെ സമ്മതമില്ലായ്മ എന്നത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമല്ല," ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇര ചൂഷണത്തിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ലെന്ന് കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കുറ്റവാളികളുടെ പ്രവൃത്തികളിലും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലും മാത്രമായിരിക്കണം," കോടതി പറഞ്ഞു.
താങ്കൾ ലൈംഗിക തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, ജോലിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ചൂഷണത്തിന് ഇരയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ഇരയായിത്തന്നെ കണക്കാക്കാമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണം (ആർട്ടിക്കിൾ 21, 23)
ഭരണഘടനാപരമായ സംരക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട്, ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 23 മനുഷ്യക്കടത്തും സമാനമായ എല്ലാത്തരം നിർബന്ധിത തൊഴിലുകളും നിരോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സംരക്ഷണം ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ മാത്രമല്ല, ചൂഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെയും ലഭ്യമാണ്.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ, കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായും പോക്സോ (POCSO) നിയമം പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
- "കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊരു ലൈംഗിക ചൂഷണവും നിയമപരമായി അവരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്."
- കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ, ഗുരുതരമായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ, ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾ, ചൈൽഡ് പോണോഗ്രാഫി എന്നിവ തടയുന്നതിനായി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് പോക്സോ നിയമം.
- അതിനാൽ, ഇത്തരം കേസുകളിലെ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ മറ്റ് പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾക്ക് പുറമെ പോക്സോ പ്രകാരവും കേസെടുത്ത് വിചാരണ നടത്തണം.
സമഗ്രമായ സമീപനം ആവശ്യമാണ്
മനുഷ്യക്കടത്ത് തടയുന്നതിനും വാണിജ്യപരമായ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ശക്തമായ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് 'പ്രജ്വല' (Prajwala) എന്ന എൻ.ജി.ഒ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസുകളിൽ സമഗ്രമായ ഒരു നിയമപരമായ സമീപനം ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ബെഞ്ച്, വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് കാണരുതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "വാണിജ്യപരമായ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനായുള്ള മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന കുറ്റകൃത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിയമവും ഒറ്റപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല," എന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി, കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇരയുടെ പ്രായം, കുറ്റവാളികൾ ഉപയോഗിച്ച രീതികൾ, ചൂഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.
പുനരധിവാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
വെറും രക്ഷപ്പെടുത്തൽ (Rescue) കൊണ്ടുമാത്രം ചൂഷണത്തിന്റെ ഈ ദൂഷ്യവലയം തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പുനരധിവാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് കോടതി പറഞ്ഞു.
"കൃത്യമായ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഇര വീണ്ടും തന്നെ ചൂഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ച അതേ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും."
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21, 23 ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ പ്രകാരം, മനുഷ്യക്കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരെ കേവലം നിഷ്ക്രിയരായ ഗുണഭോക്താക്കളായി കാണാതെ, അവർക്ക് അർത്ഥവത്തായ പുനരധിവാസവും ശാക്തീകരണവും ഉറപ്പാക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
കുട്ടികളെ വാണിജ്യപരമായ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന മനുഷ്യക്കടത്ത് ശൃംഖലകൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ ശക്തമാക്കാനും, ഇരകൾക്കുള്ള നിയമപരമായ സംരക്ഷണവും പുനരധിവാസ നടപടികളും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഈ വിധി സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.