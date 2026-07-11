ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പോക്സോ കേസ് പ്രതി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും വെട്ടിക്കൊന്നു
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പോക്സോ (POCSO) കേസ് പ്രതി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെയും തനിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെയും ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ ഷാബാദ് സ്വദേശിയായ രാജ്കുമാർ (35) എന്നയാളാണ് ഈ നടുക്കുന്ന കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയത്.
പ്രതിയുടെ ഭാര്യ സരിത (31), മക്കളായ നാല് വയസുകാരൻ, 18 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് എന്നിവരും, പോക്സോ കേസിലെ ഇരയായ 16-കാരി, കുട്ടിയുടെ അമ്മ (42), മുത്തശ്ശി (60) എന്നിവരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ക്രൂരതയുടെ ആസൂത്രണം ഇങ്ങനെ:
കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിലാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ശല്യം ചെയ്തതിനും അതിക്രമം കാട്ടിയതിനും രാജ്കുമാറിനെതിരെ പോലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി പ്രതികാരബുദ്ധിയോടെ കൂട്ടക്കൊല ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ ആക്രമണം ഇരയുടെ വീട്ടിൽ: വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10.45-ഓടെ കാറിലെത്തിയ പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വാതിലിൽ മുട്ടി. വാതിൽ തുറന്ന അമ്മയെ പ്രതി കത്തികൊണ്ട് കുത്തിവീഴ്ത്തി. തുടർന്ന് അകത്തുകയറി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന മുത്തശ്ശിയെയും വധിച്ചു.
പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തി: വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു മകളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വിട്ട പ്രതി, പോക്സോ കേസിലെ ഇരയായ 16-കാരിയെ ബലമായി കാറിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. സമീപത്തെ തടാകക്കരയിൽ എത്തിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു.
സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും വകവരുത്തി: അവിടെനിന്ന് നേരെ സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി, അർധരാത്രിയോടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഭാര്യയുടെയും രണ്ട് പിഞ്ചുമക്കളുടെയും തൊണ്ടറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
പ്രതി പിടിയിൽ
കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതി തന്റെ പിതാവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരമറിയിക്കുകയും തുടർന്ന് സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. പിതാവ് ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പോലീസ് നടത്തിയ ഊർജിതമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസിനാസ്പദമായ പ്രതികാരമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.