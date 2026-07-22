വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരായ പോലീസ് അതിക്രമം: പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം; രാജ്യസഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ പിരിഞ്ഞു

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 13:44 IST
പാർ

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളിലും നീറ്റ് പേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയത്തിലും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ കടുത്ത ബഹളത്തെയും പ്രതിഷേധത്തെയും തുടർന്ന് രാജ്യസഭാ നടപടികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെ നിർത്തിവെച്ചു.

​പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞാണ് ഇൻഡ്യാ (INDIA) സഖ്യത്തിലെ എം.പിമാർ പാർലമെന്റിലെത്തിയത്. ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പാർലമെന്റ് സമുച്ചയത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ എന്നിവർ രാജി വെക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.പിമാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

​പാർലമെന്റിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെയാണ് രാജ്യസഭാ നടപടികൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ അധ്യക്ഷൻ തീരുമാനിച്ചത്.

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