തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറി; ഡിഎംകെ സഖ്യം വിട്ട് കോൺഗ്രസ്: വിജയ്‌ക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും

By  Metro Desk May 6, 2026, 13:13 IST
Vijay Rahul

തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച തമിഴ്‌നാട് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി, നടൻ വിജയ് നയിക്കുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് (TVK) പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണം: ഭരണത്തിൽ അർഹമായ പങ്കാളിത്തം (Power Sharing) ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് വിജയ്‌യെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.
  • പിന്തുണയുടെ നിബന്ധന: വർഗ്ഗീയ ശക്തികളെ സഖ്യത്തിൽ അടുപ്പിക്കരുത് എന്ന കർശന നിബന്ധനയോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് വിജയ്‌ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
  • സീറ്റ് നില: തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന് (118) പത്ത് സീറ്റുകൾ കൂടി വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് കൂടി എത്തിയതോടെ വിജയ്‌ക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരണം എളുപ്പമായി.

  • ലോക്‌സഭാ സഖ്യം: ഈ പുതിയ സഖ്യം 2029-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തുടരാനാണ് ഇരു പാർട്ടികളും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

​കമരാജിന്റെ ഭരണകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വികസനവും പുരോഗതിയുമാണ് കോൺഗ്രസും ടിവികെയും തമിഴ്‌നാടിനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഡിഎംകെ-എഐഎഡിഎംകെ ആധിപത്യത്തിനാണ് വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

